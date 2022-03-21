Париж, 22 марта, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Подвергшийся нападению корсиканский сепаратист Иван Колонна, отбывающий пожизненное заключение во французской тюрьме, от полученных ранений скончался. Об этом 22 марта сообщает телеканал BFM TV.

Корсика

телеканал BFM TV «Умер в возрасте 61 года после более чем двух недель в коме».

Напомним, в начале марта на Колонна, отбывающего пожизненное заключение во французской тюрьме, было совершено жестокое нападение, после чего он оказался в коме. На острове Корсика, где местные жители вышли на улицы в поддержку Ивана Колонна, произошли массовые беспорядки, в ходе которых в столкновениях с полицией пострадало около 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, только что вернувшийся с Корсики, где после жестокого нападения на Ивана Колонну произошла вспышка насилия, заявил, что остров Корсика останется «в составе Республики».