Рим, 22 марта, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Власти ЕС утвердят специальную программу для приема на территории Евросоюза граждан Украины, заявил в понедельник, 21 марта, премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Кроме того, в сложившейся ситуации можно будет использовать механизмы уже действующих программ — по поддержке женщин, несовершеннолетних и т.д., отметил он.

При этом напрямую поддерживать граждан, которые принимают в своих домах беженцев, правительство Италии не планирует.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 60 тысяч жителей Украины.