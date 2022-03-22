Богота, 22 марта 2022, 01:32 — REGNUM Густаво Петро, кандидат в президенты от партии «Исторический пакт», набравшей наибольшее количество голосов на выборах в Сенат Колумбии, назвал «мошенничеством» решение госрегулятора о пересчете голосов из-за большого количества зафиксированных на выборах нарушений. Об этом сообщает новостное агентство El Colombiano.

Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке
Tokota

«То, что делает избирательная комиссия, называется мошенничеством. Возможность для пересчета голосов закончилась в субботу. Они провоцируют государственный переворот», — заявил Петро.

Президент Колумбии Иван Дуке, в свою очередь, положительно отнесся к инициативе о пересмотре результатов выборов в Сенат.

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