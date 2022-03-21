Богота, 22 марта, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Густаво Петро, кандидат в президенты от партии «Исторический пакт», набравшей наибольшее количество голосов на выборах в Сенат Колумбии, назвал «мошенничеством» решение госрегулятора о пересчете голосов из-за большого количества зафиксированных на выборах нарушений. Об этом сообщает новостное агентство El Colombiano.

Tokota Президент Колумбии Иван Дуке

«То, что делает избирательная комиссия, называется мошенничеством. Возможность для пересчета голосов закончилась в субботу. Они провоцируют государственный переворот», — заявил Петро.

Президент Колумбии Иван Дуке, в свою очередь, положительно отнесся к инициативе о пересмотре результатов выборов в Сенат.