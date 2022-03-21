Москва, 22 марта, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Полузащитники московского «Спартака» Наиль Умяров и Руслан Литвинов покинули расположение молодежной сборной России U21 из-за повреждений. Сообщается, что оба футболиста приехали в команду с травмами, которые не позволят им провести полноценный тренировочный сбор.

Андрей Пронин ИА REGNUM Наиль Умяров

«По приезде в расположение молодежной сборной Наилю Умярову было проведено полное медицинское обследование, которое выявило повреждение голеностопного сустава. На данном этапе для его полноценного участия в тренировочном процессе необходимо минимум 7−10 дней реабилитационных процедур. В этой связи было приняло решение отпустить Умярова в расположение клуба, где он продолжит лечение. Руслану Литвинову мы сделали УЗИ и выявили мышечное повреждение, которое тоже не позволит полноценно тренироваться на этих сборах в составе команды. При активном физиотерапевтическом лечении потребуется от 5−7 дней покоя. Поэтому и в его случае также было принято решение отпустить игрока и проводить реабилитационно-восстановительные мероприятия в составе клуба», — сообщил врач молодежной сборной Александр Родионов.

В текущем сезоне Наиль Умяров принял участие в шестнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Локомотива». На счету Руслана Литвинова 2 (1+1) очка по системе гол+пас в двенадцати матчах чемпионата России.