Йошкар-Ола, 22 марта, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Марий Эл получит из федерального бюджета средства на поддержку рынка труда. Согласно распоряжению правительства России, республике будет выделено 102,5 млн рублей.

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Средства направят на создание временных рабочих мест для жителей региона, находящихся под риском увольнения; на организацию оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрировавшихся на бирже труда для поиска нового рабочего места.

ИА REGNUM напоминает, всего на поддержку рынка труда правительство РФ выделило 78,8 млрд рублей. Источником средств стал резервный фонд правительства России. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это лишь часть мер, направленных на поддержку занятости.