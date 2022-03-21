Нью-Йорк, США, 22 марта, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 марта снижением. Больше других потерял Dow Jones.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 201,94 пункта (0,58%), до уровня 34 552,99 пункта. S&P 500 подешевел на символические 1,94 пункта (0,04%), до уровня 4461,18 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 55,38 пункта (0,40%), до уровня 13 838,46 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $6,22 (5,94%), до уровня $110,91 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 марта — последнего рабочего дня недели — ростом, продолжая компенсировать заложенный ранее в котировки негатив.

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