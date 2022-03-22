Загреб, , 00:12 — REGNUM 23-летний фланговый атакующий полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Хорватии по футболу Йосип Брекало, выступающий за «Торино», сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 22 марта сообщило издание Goal.

Сборная Хорватии во время исполнения гимна Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, Брекало из-за этого пропустит предстоящий товарищеский матч со сборной Словении, который состоится 26 марта.

В текущем сезоне Йосип Брекало, выступая за «Торино», принял участие в 23-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Брекало перешел в «Вольфсбург» 1 июля 2016 года из загребского «Динамо» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.