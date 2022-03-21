Загреб, 22 марта, 2022, 00:12 — ИА Регнум. 23-летний фланговый атакующий полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Хорватии по футболу Йосип Брекало, выступающий за «Торино», сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 22 марта сообщило издание Goal.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Хорватии во время исполнения гимна

По информации источника, Брекало из-за этого пропустит предстоящий товарищеский матч со сборной Словении, который состоится 26 марта.

В текущем сезоне Йосип Брекало, выступая за «Торино», принял участие в 23-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Брекало перешел в «Вольфсбург» 1 июля 2016 года из загребского «Динамо» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.