Сантьяго, 22 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Секретарь администрации президента Чили Джорджио Джексон заявил 21 марта, что правительство намерено в срочном порядке рассмотреть вопрос об амнистии задержанных во время социальной вспышки 18 октября 2019 года. Об этом сообщает новостное агентство La Tercera.

Mauricio Arriagada Протесты в Чили

Основной причиной беспорядков, начавшихся в октябре 2019 года в Сантьяго, была сильная экономическая нестабильность. Протесты утихли окончательно только с началом пандемии. В результате жёсткого подавления демонстраций погибло 32 и пострадало более 12 тысяч человек, более 8 тысяч было задержано.

Под амнистию попадут чилийцы, осужденные за преступления лёгкой и средней тяжести, не повлекшие за собой смерть или тяжёлые травмы.