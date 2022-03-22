Порту, Португалия, , 00:06 — REGNUM 39-летний центральный защитник «Порту» и национальной сборной Португалии по футболу Пепе пропустит ближайшие матчи плей-офф чемпионата мира 2022 года из-за положительного ПЦР-теста. Об этом 22 марта сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Пепе Анна Нэсси

24 марта сборная Португалии в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира сыграет со сборной Турции. Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгао», а стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне 39-летний защитник принял участие в 25-ти матчах за «Порту» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил семь желтых и одну красную карточки.