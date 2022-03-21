Ижевск, 22 марта, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Житель Ижевска заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей за нарушение, которое квалифицируется как дискредитация Вооруженных сил России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Штраф

Установлено, что 6 марта 33-летний мужчина стоял у здания правительства республики с плакатом, который подрывает доверие к проведению специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

В отношении нарушителя было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях»).

Как сообщало ИА REGNUM, решением Канавинского районного суда Нижнего Новгорода 44-летний местный житель оштрафован на 32 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

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