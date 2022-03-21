* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 марта, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исключило праздник Навруз из афганского календаря, сообщает Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

В последние годы первый и второй дни Нового года были праздничными днями в Афганистане, и предыдущее правительство официально праздновало Навруз.

Теперь же министерство труда и социальных вопросов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в письме к государственным органам сообщило об отмене выходных дней 1-го и 2-го числа месяца Хамал (21 и 22 марта), а сотрудникам ведомств предписало продолжать выполнять свои служебные обязанности в эти дни.

Жители Мазари-Шарифа также сообщили изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контрольно-пропускные пункты вокруг мечети Имама Али, не давая людям войти неё и не позволяя поднять флаги Навруза.

При этом пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид недавно заявлял, что новое правительство официально не празднует Навруз, но не препятствует населению отмечать этот праздник.

Ранее флаги Навруза также были подняты в Мазари-Шарифе в присутствии высокопоставленных правительственных чиновников, иностранных дипломатов и тысяч афганских граждан.