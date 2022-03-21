Казань, 22 марта, 2022, 00:03 — ИА Регнум. 24-летний центральный полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев, проводящий вторую половину сезона в казанском «Рубине» на правах аренды, прокомментировал вызов в сборную России по футболу на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Константин Кучаев

«Вызов в сборную стал неожиданностью, потому что списки к этому моменту уже были известны. А утром позвонили и сказали: «Приезжай». Первые эмоции — удивление, потому что настолько неожиданно все получилось», — цитирует Константина Кучаева издание Sport24.

В текущем сезоне Константин Кучаев принял участие в четырех матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота ЦСКА и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Кучаева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает российского полузащитника в 4 миллиона евро.