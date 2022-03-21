Варшава, 21 марта, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Новую игру серии «Ведьмак» студия CD Project Red будет разрабатывать не на «движке» REDengine, который лёг в основу Cyberpunk 2077. Об этом 21 марта компания сообщила на своих страницах в соцсетях.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe Ведьмак

Разработчики сообщили, что для этого проекта они будут использовать Unreal Engine 5 и планируют тесно сотрудничать с компанией Epic Games. Глава отдела CD Project по связям с общественностью Радек Грабовски пояснил, что его компания решилась на партнёрство с Epic Games ради доступа к передовым технологиям, а также ради сокращения времени подготовки технической основы для будущей игры. Отмечается, что ранее анонсированные дополнения к Cyberpunk 2077 будут также создаваться на основе REDengine.

В январе 2022 года ИА REGNUM сообщило, что CD Projekt RED работает над проектом Project Golden Nekker. По имеющейся информации, эта игра будет представлять собой что-то вроде спин-оффа «Гвинта», её релиз может состояться в октябре 2022 года.