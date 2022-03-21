Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Американский штат Южная Каролина предоставил возможность приговоренным к смерти заключенным выбрать расстрел в качестве казни, сообщает 21 марта Reuters.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

Южная Каролина является одним из немногих штатов, где приведение смертного приговора в исполнение разрешено законодательством.

Власти штата разработали протоколы и завершили ремонт в одном из исправительных учреждений, что позволит заключенным, приговоренным к смертной казни, выбрать один из трех возможных способов исполнения смертного приговора.

В мае 2021 года штата изменил политику проведения смертной казни, предоставив осужденным возможность выбрать смерть от выстрела из ружья или смертельной инъекции, если она есть в наличии. При этом смерть на электрическом стуле является основным способом казни в штате.