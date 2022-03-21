Ижевск, , 23:55 — REGNUM В Ижевске разработали пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в социальной сети.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, субъектам малого и среднего бизнеса даётся отсрочка на уплату арендных платежей за муниципальные земельные участки и имущество до декабря текущего года.

До конца 2023 года не будет увеличиваться размер платы за муниципальное имущество. Арендаторы муниципальных участков могут продлить договоры на срок до трех лет.

На первый и второй квартал предпринимателям будет предоставлена отсрочка на уплату земельного налога. Также вводится мораторий на проверки организаций.

Стоимость выкупа муниципальных земельных участков для арендаторов под коммерческими объектами снизится с 75% до 50% от кадастровой стоимости. Вводится мораторий на повышение выкупной цены для тех, у кого земля в аренде под индивидуальное жилищное строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были разработаны меры поддержки бизнеса на уровне региона. По словам первого зампреда правительства республики Константина Сунцова, новый пакет мер отразил наиболее востребованные запросы предпринимателей: имущественная, налоговая, финансовая поддержка, поддержка экспорта, ИТ-отрасли и инвесторов. В перспективе меры могут быть доработаны и дополнены.

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