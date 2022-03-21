Париж, 21 марта, 2022, 23:54 — ИА Регнум. 23-летний латераль «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими может покинуть парижский клуб из-за конфликта с одноклубниками. Об этом 21 марта сообщило издание RMC Sport.

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По информации источника, Хакими конфликтует преимущественно с южноамериканскими футболистами. По мнению Ашрафа, латиноамериканцы не проявляют должного профессионализма и самоотдачи по время игр.

Ашраф Хакими перешел в «Пари Сен-Жермен» 6 июля 2021 года из миланского «Интера» за 66,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость марокканского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Ашраф Хакими принял участие в 23-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.