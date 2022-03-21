Луганск, 21 марта, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Жилые кварталы города Северодонецка (ЛНР) обстреляны украинскими боевиками с применением реактивных систем залпового огня «Град», сообщает ЛуганскИнформЦентр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Как сообщают местные жители, «Грады» падают прямо на город. Обстрел ВСУ вели со стороны нефтеперерабатывающего завода и шахты имени Войкова в Лисичанске.

В результате в жилом секторе Северодонецка зафиксирован ряд возгораний, также пожар произошёл в районе автовокзала.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, в 19:20 мск ВСУ выпустили четыре снаряда по городу Кировску (ЛНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм.