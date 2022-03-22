22 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 02:00 — REGNUM В запасе у Запада есть всего одно по-настоящему существенное экономическое оружие, которое ещё может нанести России хоть сколько-то значимый эффект. Речь идёт о запрете на поставку в Евросоюз российских энергоносителей, прежде всего нефти. Другое дело, что подобные меры нанесут Западу несоизмеримо больший ущерб, чем Москве.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Причем Россия сможет переориентировать поставки своего сырья в Азию. ЕС тоже, пусть и не сразу, сумеет найти поставщиков нефти в других странах. Вот только цена «чёрного золота» в таком случае может вырасти в два-три раза, обрушив и без того ослабленную экономику Евросоюза. К такому выводу пришел ряд популярных телеграм-каналов.

Поводом для дискуссии стало заявление вице-премьера РФ Александра Новака, который оценил последствия возможного эмбарго на российские энергоресурсы со стороны Евросоюза.

Александр Новак Government.ru

«Вице-премьер Новак: в случае отказа Запада от российской нефти цены подскочат до 300 долларов за баррель, а некоторые даже видят возможность роста до 500 долларов за баррель», — написал телеграм-канал «Baza».

Отказ от российской нефти, если такое решение все-таки будет принято, обернётся для Евросоюза самым тяжелым кризисом с момента его основания, полагает телеграм-канал «Банкста».

"Евросоюз обсуждает отказ от импорта российской нефти. По факту это будет самострелом, который грозит обернуться тяжелейшим в истории энергокризисом для самих европейцев. Новак прогнозирует, что такое решение разгонит мировые цены до 300 долларов за баррель и называет маловероятным. Но даже в этом случае Россия перенаправит свои поставки в Азию и сохранит прежние доходы, поскольку рост мировых цен перекроет дисконт на российскую нефть», — объяснил последствия запрета автор поста.

Не случайно ряд стран Запада выступает категорически против введения эмбарго на поставку российских энергоносителей, причем не только нефти. В число самых ярых противников таких мер входит Венгрия, официальный представитель которой пообещал не допустить подобного развития событий.

«Будапешт наложит вето на санкции Евросоюза в отношении импорта российского газа, на введение бесполетной зоны над Украиной и на миротворческую миссию ЕС — министр иностранных дел Петр Сийарто», — сообщил телеграм-канал «Mash».

Словно предчувствуя угрозу скандала внутри Евросоюза на фоне глобального кризиса официальные представители ЕС поспешили заявить, что пока не планируют вводить запрет на покупку нефти из России.

«Министры ЕС на встрече в Брюсселе не принимали никаких решений по санкциям в отношении российской нефтяной отрасли — глава евродипломатии Боррель», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Тем не менее риски, связанные с прекращением доступа российской нефти на европейский рынок, всё еще есть. Однако мера эта чревата серьезными проблемами для всего Запада, на что обратил внимание телеграм-канал «Репортёр».

"ЕС не может отказаться от российского газа, однако попробует отказаться от российской нефти. Пока это не факт, однако возможность такого решения анонсирована. С понедельника по четверг страны ЕС попробуют выработать общую позицию по этому вопросу. В четверг же в Брюссель прибудет президент США Джо Байден, и вопрос будет обсуждаться всеми, кого в СМИ принято называть странами Запада. Стартовые позиции для этого обсуждения не слишком благоприятны», — написал автор поста.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В числе неблагоприятных факторов он назвал недавние атаки на энергетический терминал Саудовской Аравии и предупреждение о структурном сокращении добычи «чёрного золота» со стороны ОПЕК. В этих условиях потенциальное нефтяное эмбарго Европейского союза в отношении России приведёт к резкому скачку цен. В то же время ТГ-канал советует не верить, что прагматические соображения удержат Запад от подобного шага, ведь доводы экономики уже мало кого волнуют.

«В таком случае нужно быть готовым увидеть мир, которого мы прежде не видели. Скажем, не исключена возможность введения внутренних цен на нефть и топливо (т. е. госрегулирования) в странах Запада. А также квотирования продаж: талоны, ограничения на недельный/месячный объём покупки топлива и т. п. Отметим также, что дело не только в России и даже совсем не в России. Американские СМИ прямо пишут об угрозе для США «новой нефтяной оси» — так они называют смычку экспортёров (Россия, Саудовская Аравия) и крупнейшего импортёра (Китай)», — отмечает «Репортёр».

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