Турин, Италия, , 23:43 — REGNUM 22-летний таранный форвард туринского «Ювентуса» и сборной Сербии по футболу Душан Влахович пропустит ближайшие матчи национальной команды из-за травмы паха. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Логотип Ювентуса

В четверг, 24 марта, сборная Сербии в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Венгрии. Игра пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». 29 марта состоится матч Дания — Сербия.

В текущем сезоне на счету Душана Влаховича пять забитых мячей и одна результативная передача в одиннадцати матчах за «старую синьору» во всех турнирах.

Туринский «Ювентус» выкупил Душана Влаховича у «Фиорентины» 28 января 2022 года за 81,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сербского центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.