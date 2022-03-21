Вашингтон, 21 марта, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Американский штат Род-Айленд заключил соглашение на сумму $107 млн с компаниями Teva Pharmaceutical и AbbVie Allergan для урегулирования претензий, связанных с их ролью в разжигании опиоидной эпидемии, сообщает 21 марта Reuters.

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Генеральный прокурор Питер Неронья заявил, что среди прочего компании выплатят $28,5 млн наличными, а также отдадут штату средства против передозировки. Род-Айленд в течение 10 лет получит один миллион спреев Naloxone и 67 тысяч упаковок таблеток Suboxone.

Напомним, что правительство Род-Айленда обвиняет компанию в преуменьшении рисков опиоидной зависимости и распространении мощных опиоидов на основе фентанила. Данный вид обезболивающих был одобрен американским регулятором только для некоторых пациентов, болеющих определенной разновидностью рака.

Ранее Teva Pharmaceutical заключила мировое соглашение на сумму $225 млн, чтобы урегулировать дело о разжигании опиоидной эпидемии в Техасе.

Напомним, что Teva была вовлечена в более чем 3,5 тысячи судебных процессов после того, как США возложили на нее и другие компании ответственность за опиоидную эпидемию, в результате которой погибли сотни тысяч людей.