Санто-Доминго, 21 марта, 2022, 23:50 — ИА Регнум. За первые два месяца 2022 года в Доминиканской Республике было зафиксировано 486 случаев смерти детей от болезней, находящихся под особым наблюдением, таких как лихорадка денге, столбняк, лептоспироз и менингококковая инфекция. Об этом сообщает новостное агентство Listin Diario.

Fr.de Инфекция

За последнее время в стране все чаще регистрируются случаи заражения и смерти новорожденных младенцев до 27 дней: 63 из 486 случаев закончились летальным исходом.

Рост заболеваемости связывают с благоприятной обстановкой для развития патогенов, вызванной сезоном дождей.