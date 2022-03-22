22 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 02:02 — REGNUM Последствия украинского конфликта приведут к дальнейшему росту цен на продовольствие в США, предупреждают аналитики. И поскольку Россия является основным производителем удобрений, проблемы в российско-американских отношениях могут повлиять на урожай американских фермеров, говорится в статье The Washington Post.

Франс Снейдерс. На кухне

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«Мы были готовы, что после пандемии коронавируса первые два квартала 2022 года будут тяжелыми, плюс мы держали в уме вероятность плохой погоды. Мы предполагали, что к третьему кварталу ситуация станет полегче и инфляционное давление снизится. Но сейчас на это надежды нет», — рассказал Патрик Пенфилд, профессор логистики из школы менеджмента Уитмена при Сиракузском университете.

Согласно прогнозам Пенфилда, цены на некоторые продукты питания вырастут еще больше в апреле, а инфляция к концу года станет двухзначной.

В данный момент в Соединенных Штатах нет дефицита пшеницы, однако еще до начала конфликта количество зерна на мировом рынке было самым ограниченным по сравнению с последними четырнадцатью годами. Это повлияло на рынок, сделав его чувствительным, объяснил Уильям Оснато, старший аналитик платформы Gro Intelligence, которая собирает данные о сельском хозяйстве.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Разве в США не достаточно отходов для производства большого количества удобрений?» — иронизирует @The_Lone_Apple.

«Ах да, я уверен, что дело в Украине, а не в корпоративной жадности или еще чем-нибудь», — иронизирует @InAusterity.

«Лол… возможно, санкции против России помогут американскому сельскохозяйственному бизнесу стать более независимым и органическим. Потому что сейчас мы сами на себя наложили санкции», — отмечает @CaptainCrusty66.

«Корпоративная жадность — вот что приводит к росту цен, мы уже узнали это на примере COVID. Богатые трясут нас, когда мы наиболее уязвимы, такова система, под которой мы живем. Только в Америке умер миллион человек, а мы не сделали НИЧЕГО, чтобы исправить нашу систему здравоохранения. Миллионы других американцев взяли на себя медицинские долги, которые будут тяготить их до конца жизни», — считает @OblivionOrion.

«Это еще одна причина, по которой нужен мир. Стоимость любой войны не поддается количественной оценке. Тем более для России — мировой державы, занимающей ¼ часть мировой суши. Независимо от того, насколько богата страна или человек, вы будете затронуты. Установите мир», — призывает @Achirobert69.

«Мы могли бы делать здесь лучшие удобрения, просто компостируя растения, которые Home Depot выбрасывает в мусор каждый день, не говоря уже о всех наших пищевых отходах. Прекратите использовать химикаты в любом случае, мы можем обойтись без них и будем лучше от этого», — уверена @thisreallyis.

«Это чепуха. В США достаточно пищевых отходов для компостирования. Навоза достаточно для вспашки земли. Вам не нужны десятки переоцененных универсальных удобрений, чтобы заставить урожай расти», — подчеркивает @MyCarolinaDays.

«Нам действительно нужно начать производить и выращивать продукты, которые нам нужны в США. Зависимость от других стран может быть нормальной в мирное время, но не во время разногласий!» — восклицает @AchilleIlona.