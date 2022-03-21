Манчестер, Великобритания, , 23:32 — REGNUM 35-летний таранный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани может бесплатно перейти в миланский «Интер» в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 21 марта сообщила газета La Gazzetta dello Sport.

Эдинсон Кавани Ailura

Текущее соглашение Кавани с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает уругвайца в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Эдинсона Кавани два забитых мяча и одна результативная передача в двенадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. В составе сборной Уругвая центрфорвард отметился двумя голами в семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» бесплатно также могут покинуть Джесси Лингард и Поль Погба.