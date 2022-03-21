Горловка, ДНР, 21 марта, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Ряд населённых пунктов ДНР, в том числе города Горловка и Ясиноватая, обстреляны украинскими боевиками вечером 21 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Посёлок шахты им. Гагарина в Горловке ВСУ обстреляли в 15:28 мск из населённого пункта Ленинское, выпустив три мины калибра 120 мм.

Село Михайловка ВСУ обстреляли в 16:30 мск (четыре мины калибра 82 мм из населённого пункта Верхнеторецкое) и в 20:35 мск (восемь снарядов калибра 122 мм из населённого пункта Троицкое).

Город Ясиноватая украинские формирования обстреливали из артиллерийских орудий и из БМ-21 «Град». «Градами» обстреляли в 18:45 мск (20 ракет) со стороны населённого пункта Авдеевка.

В 18:13 мск из Авдеевки по Ясиноватой было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм, а в 20:07 мск — ещё пять снарядов.