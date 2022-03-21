Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Вашингтон готов обсуждать «спектр идей» по Украине, включая версию Польши о вводе «миротворческих войск» НАТО в эту страну, заявила 21 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

США не собираются посылать свои войска на Украину, пояснила она, но будут поддерживать «украинский народ».

«Разумеется, мы продолжим работать с Польшей и другими союзниками и партнерами в Европе, чтобы оказывать поддержку украинскому народу и помогать защищать свою страну от российской агрессии, … продолжим создавать серьезные издержки для России… Мы не намерены отправлять американские войска воевать с войсками РФ, однако мы продолжим обсуждать целый спектр идей, включая эту», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналистов о «миротворческом» предложении Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили о подготовке визита президента США Байдена в страны Европы, в том числе в Польшу.

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