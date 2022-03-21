Донецк, 21 марта, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Донецк обстрелян вечером 21 марта украинскими формированиями с применением артиллерии и миномётов, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Рисунки детей Донбасса Донецк

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Так, Петровский район Донецка ВСУ обстреляли в 16:00 мск, применив артиллерию калибра 152 мм. Выпущено три снаряда из населённого пункта Красногоровка.

Этот же район подвергся обстрелу в 16:23 мск из орудий калибра 122 мм: выпущено десять снарядов со стороны населённого пункта Красногоровка. Атака повторилась в 17:55 мск (шесть снарядов). В 18:35 мск ВСУ с тех же позиций выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град».

Куйбышевский район Донецка ВСУ обстреляли в 15:10 мск из миномёта калибра 120 мм. Выпущено три мины из населённого пункта Опытное.

Посёлок шахты им. Абакумова в Донецке украинские боевики обстреляли в 16:40 мск из населённого пункта н.п. Пески: выпущено девять мин калибра 82 мм.