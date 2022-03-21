Будапешт, , 23:05 — REGNUM Предложения об организации бесполетной зоны над Украиной опасны и Венгрия будет выступать против этой идеи на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе, заявил 21 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров по видеосвязи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«На столе НАТО лежат опасные предложения», — сказал по этому поводу Орбан. Он подчеркнул, что блок НАТО — это оборонительный альянс, направленный на защиту друг друга, но не на участие в военных действиях за пределами НАТО.

«Позиция Венгрии ясна: мы не хотим посылать солдат или оружие за пределы НАТО», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Напомним, о введении бесполётной зоны над Украиной постоянно просит Киев, так его боевая авиация почти уничтожена, а система ПВО разрушена.

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