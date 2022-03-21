Манчестер, Великобритания, , 23:02 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «Ньюкасла» заинтересовано в подписании 25-летнего английского голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

По информации источника, трансфер может состояться ближайшим летом. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также планирует усилить основной состав нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

В текущем сезоне Дин Хендерсон принял участие лишь в трех матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых пропустил три мяча. Первым номером «манкунианцев» стал голкипер сборной Испании Давид Де Хеа.

Текущее соглашение воспитанника «Манчестер Юнайтед» с клубом из Манчестера рассчитано до 30 июня 2025 года. На данный момент трансферная стоимость английского вратаря, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.