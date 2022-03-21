Манчестер, Великобритания, 21 марта 2022, 23:02 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «Ньюкасла» заинтересовано в подписании 25-летнего английского голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, трансфер может состояться ближайшим летом. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также планирует усилить основной состав нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

В текущем сезоне Дин Хендерсон принял участие лишь в трех матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых пропустил три мяча. Первым номером «манкунианцев» стал голкипер сборной Испании Давид Де Хеа.

Текущее соглашение воспитанника «Манчестер Юнайтед» с клубом из Манчестера рассчитано до 30 июня 2025 года. На данный момент трансферная стоимость английского вратаря, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.