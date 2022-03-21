Брюссель, , 23:02 — REGNUM Новый пакет антироссийских санкций ЕС до конца недели ввести не успеет: эта процедура требует времени, сообщил 21 марта журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Pool Moncloa. JM Cuadrado

Боррель «Формальное введение санкций требует определённой процедуры, и не думаю, что на этой неделе будет формальное введение новых мер».

Он также заявил, что на открывающемся 24 марта двухдневном саммите страны Евросоюза будут обсуждать вопрос, как ещё они могут повлиять на Россию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите будет обсуждаться вопрос отказа ЕС от российской нефти.

Напомним, очередные санкции против России ЕС ввёл, используя в качестве повода проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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