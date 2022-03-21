Брюссель, 21 марта 2022, 23:02 — REGNUM Новый пакет антироссийских санкций ЕС до конца недели ввести не успеет: эта процедура требует времени, сообщил 21 марта журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он также заявил, что на открывающемся 24 марта двухдневном саммите страны Евросоюза будут обсуждать вопрос, как ещё они могут повлиять на Россию.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите будет обсуждаться вопрос отказа ЕС от российской нефти.
Напомним, очередные санкции против России ЕС ввёл, используя в качестве повода проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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