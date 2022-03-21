Кливленд, США, 21 марта, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Канадская певица Элис Гласс попросила американского рэпера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) извиниться за его «захватническое поведение по отношению к несовершеннолетним девочкам». Об этом 21 марта подтвердил портал NME.

YouTube Machine Gun Kelly и Willow

Это произошло после того, как Гласс поделилась записью интервью 2013 года с порталом Fuse, в котором 23-летний Machine Gun Kelly признается, что он «влюбило» в 17-летнюю Кендалл Дженнер. В видео интервьюер спрашивает у рэпера: «Ты отсчитываешь дни до ее 18-летия?».

«Я не жду, пока ей исполнится 18», — ответил Machine Gun Kelly. «Я пойду сейчас. У меня не жуткий возраст. Мне 23, ей 17 и она знаменитость — нет никаких ограничений».

Затем он перечислил аналогичные примеры из истории музыки: «Роберт Плант, который был одним из величайших вокалистов в истории, встречался с девушкой, которой было 14 лет. Эксл Роуз, который был одним из самых крутых парней в истории, встречался с девушкой, которой было 16, и написал песню для их первого альбома о девушке, которой было 16. Мне все равно».

Интервью побудило Гласс заявить следующее: «В этом клипе MGK оправдывается за изнасилование по статутному праву, что сводится к «это нормально, потому что другие знаменитые мужчины так делают». Похоже, он потратил много времени на размышления об этом. Он быстро перечисляет список примеров, которые поощряют хищническое поведение по отношению к несовершеннолетним девочкам».

«Пожалуйста, обратитесь к Machine Gun Kelly. Скажите фанатам, что это был плохой дубль. Скажите им, что это было неправильно», — призвала свою аудиторию певица.