Ижевск, 21 марта, 2022, 22:53 — ИА Регнум. С 1 августа по настоящее время в Удмуртию прибыли из-за рубежа 49 954 человека. Их них около 2,1% туристов или 1035 граждан не внесли данные о проведенном тесте на коронавирус в ЕПГУ (портал Госуслуги), сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Тест на коронавирус

По результатам сданных тестов у 550 жителей республики было подтверждено заражение коронавирусом.

В отношении граждан, которые не сдали тесты по возвращении в республику, составляются протоколы об административных правонарушениях, всего составлен 751 протокол, который уже направлен на рассмотрение в суды. На данный момент 328 протокол рассмотрены, общая сумма наложенных штрафов составила 3,122 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 21 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 680 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 146 320 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 161 262 случая заражения коронавирусом, из них 295 — за минувшие сутки. 3950 человек скончались, за минувшие сутки скончались пять человек, накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19.

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