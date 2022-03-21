Лондон, , 22:48 — REGNUM Британский поп-рок-музыкант Том Греннан отменил свои предстоящие концерты в России и на Украине из-за продолжающейся специальной операции Вооруженных сил России. Об этом 21 марта сообщил портал NME.

Том Греннан NME

Изначально музыкант должен был выступить в московском концертном зале «Известия Холл» 4 июля, а 6 июля — на киевском фестивале «Атлас».

В своих социальных сетях он написал: «В свете текущих событий я отменяю свои концерты в России и Украине, которые должны были состояться летом 2022 года».

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