Дублин, , 22:43 — REGNUM Ирландская пост-панк-группа Fontaines D.C. поделилась новым синглом и заглавным треком из своего будущего нового альбома Skinty Fia. Об этом 21 марта рассказал портал NME.

Fontaines D.C NME

Песня стала третьей по счету с альбома, который выйдет 22 апреля на лейбле Partisan Records, после предыдущих синглов I Love You и Jackie Down The Line.

Согласно пресс-релизу, Skinty Fia — это ирландская фраза, означающая «чертов олень», которая используется для выражения разочарования или раздражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Fontaines D.C. исполнили кавер на хит группы U2