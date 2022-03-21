Москва, 21 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и за фейки о действиях российских военных, сообщили 21 марта в пресс-службе ведомства.

Mitte27 Издание Гордон в Киеве

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Уточняется, что в действиях Гордона, который активно выступает в украинских СМИ и публикует свои высказывания в интернете, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 354, пунктом «б» части 2 статьи 282, пунктом «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Речь идёт о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, о действиях, направленных на возбуждение ненависти/вражды по признакам национальности. Также украинский деятель подозревается в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России.

Следственный комитет обращает внимание на то, что Гордон в прямом эфире телевидения призывал к вооружённому нападению на Россию и к войне с применением ядерного оружия.

«Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения, — говорится в сообщении. — При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооружёнными силами РФ».

СКР информирует о том, что сейчас проводит следственные действия и экспертизы, которые позволят дать оценку высказываний Гордона. Затем будут приняты меры к объявлению фигуранта в розыск.