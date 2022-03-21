Москва, 21 марта, 2022, 22:42 — ИА Регнум. 22-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьский может продолжить карьеру в Испании.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ароян против Шиманьского

Как сообщает издание Mundo Deportivo, в подписании Шиманьского заинтересован «Реал Сосьедад». Ранее агент Шиманьского заявил, что футболист может покинуть «Динамо» до 7 апреля.

В текущем сезоне на счету Себастьяна Шиманьского шесть забитых мячей и семь результативных передач в двадцати матчах за «Динамо» в рамках чемпионата России. Трансферная стоимость 22-летнего польского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.

«Динамо» выкупило Шиманьского у варшавской «Легии» 1 июля 2019 года за 5,5 миллиона евро. Текущее соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.