Тегеран, , 22:41 — REGNUM Посольство Ирана на Украине будет эвакуировано из Киева в Молдавию, сообщает 21 марта агентство ISNA.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что это решение носит временный характер и связано с невозможностью продолжения работы посольства в Киеве.

По словам иранского посла в Киеве Манучехра Моради, перемещение посольства в Кишинев продиктовано не только близостью Молдавии к территории Украины, но и тем, что посол Ирана в Киеве одновременно исполнял обязанности посла исламской республики ещё и в этой стране.

«Учитывая невозможность продолжать работу посольства в Киеве, было принято решение временно перенести его в Кишинев, столицу Молдавии», — цитирует заявление посла агентство ISNA.

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