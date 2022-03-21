Тегеран, 21 марта, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Посольство Ирана на Украине будет эвакуировано из Киева в Молдавию, сообщает 21 марта агентство ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Уточняется, что это решение носит временный характер и связано с невозможностью продолжения работы посольства в Киеве.

По словам иранского посла в Киеве Манучехра Моради, перемещение посольства в Кишинёв продиктовано не только близостью Молдавии к территории Украины, но и тем, что посол Ирана в Киеве одновременно исполнял обязанности посла Исламской Республики ещё и в этой стране.

«Учитывая невозможность продолжать работу посольства в Киеве, было принято решение временно перенести его в Кишинёв, столицу Молдавии», — цитирует заявление посла агентство ISNA.