Москва, 21 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. На важном направлении внутренней политики России и политики исторической памяти всё наконец становится на свои места, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 марта, комментируя заявление МИД России о прекращении переговоров о подписании мирного договора с Японией.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Ранее в МИД сообщили, что с учетом недружественного характера введенных Япониейсанкций «российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

Также в министерстве заявили о прекращении действия ряда других соглашений.

« Заявление МИД России об ответных мерах на недружественные шаги, предпринятые правительством Японии против нашей страны в связи с проведением специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, наконец, расставляет всё на свои места на этом важном направлении не только нашей внутренней политики, но и политики исторической памяти.

Вдумаемся, как выглядела бы нынешняя ситуация, если лоббистам японских интересов в Москве удалось бы довести до конца свою работу с руководством нашей страны в пользу своей (вернее, японской) идеи так называемого «территориального компромисса». Компромисс этот, как известно, заключался в передаче Японии двух, а потом и всех четырёх южных Курильских островов, на которые японские реваншисты посмели претендовать, перечёркивая известные результаты Второй мировой войны и договорённости стран-победительниц. Острова — по крайней мере, два — были бы уже у Токио, а все те враждебные нам действия, которые сегодня осуществляет Токио, присоединившись к линии НАТО и ЕС, точно были бы реализованы в том же объёме.

Точно то же самое можно сказать и в адрес ставки на «совместную хозяйственную деятельность» с Японией на Курилах: поведись наше правительство полностью на эту заманку, сегодня сидели бы курильчане и сахалинцы, да и все мы у разбитого корыта.

Был действительно какой-то Божий промысл в том, что японцы не смогли умерить свои аппетиты и так или иначе всегда демонстрировали своё нежелание останавливаться на договорённости только по двум островам. А ведь руководство России уже было готово пойти на такое решение! Это были действительно «тёмные времена» нашей политики в отношении Японии. Тёмные, помимо всего прочего, ещё и потому, что эта линия на заключение с Японией некоего «мирного договора» (и это через 75 лет после капитуляции Японии и спустя 65 лет после восстановления между нашими странами дипломатических отношений!) отрицательно сказывалась и на нашей отечественной политике исторической памяти! Достаточно сказать, что для того чтобы «не обижать» японцев, наши парламентарии стыдливо законодательно оформили День Победы над Японией, учреждённый ещё в 1945 году самими победителями, в качестве некоего импотентного «Дня окончания Второй мировой войны». Война, по их задумке, видимо, закончилась сама, а кто в ней победил — либо неважно, либо должно было быть принесено в жертву японским интересам. Были радетели за такой компромисс и в МИДе, и в Администрации президента России, и в парламентских кругах — к этим персонажам мы ещё вернёмся, но чуть позже.

Сегодня важно то, что маски с японцев сорваны, причём ими же самими, и что больше возврата к вредной идее «мирного договора» не будет. Если возникнет желание расширить имеющуюся базу двусторонних российско-японских связей, это будет сделано в виде основополагающего документа об основах отношений. Думаю, однако, что это будет нескоро. Не исключаю, и об этом говорит всё поведение Токио в последние годы, что нынешнее японское руководство может решиться и на военную авантюру. Ну что же, тогда будет новая их капитуляция и новое послевоенное урегулирование на худших, чем в 1945 году, основаниях.

Наконец-то будет наведён порядок в области безвизовых поездок японских граждан на южные Курильские острова. Эта практика, как и практика облегченных посещений бывшими японскими жителями южных Курил мест своего проживания до 1945 года, всегда была улицей с преимущественно односторонним движением. Напомню, что ездить без виз на южные Курилы могли все жители Японии, а в Японию — только жители южных Курильских островов.

Очень верным шагом является выход нашей страны из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Эта идея изначально была абсурдной — вдумайтесь: мы «заманивали» на южные Курильские острова тех, кто их у нас хотел отобрать, причём не скрывал этих своих замыслов! И что самое печальное, делалось это в ущерб широкому международному сотрудничеству в этом регионе. Теперь к развитию Курильских островов и не только их будут широко привлекаться партнёры из Китая, обеих Корей, Индонезии, Филиппин, Вьетнама.

Дополнительным антибонусом японским реваншистам и русофобам стала блокировка продления статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества — нам японских реваншистов только в Чёрном море и не хватало!

Надо сказать, что сторонники сохранения нашей страной достоинства в выстраивании российско-японских отношений, честного и действительно взаимовыгодного подхода к двустороннему сотрудничеству никогда не теряли надежды на то, что правильный взгляд в этой области восторжествует. Но были, не скрою, годы, когда казалось, что горбачёвско-ельцинское наследие здесь неискоренимо, что российские компрадоры окончательно взяли верх. Происходящее сегодня подтверждает: даже в самые тёмные дни надо упорно продолжать борьбу и она даст результат — раньше или чуть позже!