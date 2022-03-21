Ижевск, , 22:39 — REGNUM Администрация Ижевска в марте текущего года планирует объявить аукционы по привлечению банковских кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

Два аукциона по открытию возобновляемых кредитных линий с лимитом на сумму 600 млн рублей планируется привлечь с начальной (максимальной) процентной ставкой 23% годовых сроком на 183 дня.

Еще четыре аукциона для открытия невозобновляемых кредитных линий на сумму 1,2 млрд рублей власти города намерены привлечь с аналогичной начальной (максимальной) ставкой и на тот же срок.

«Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью замещения действующих кредитов», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, по состоянию на 1 марта текущего года муниципальный долг Ижевска составляет 4,5 млрд рублей. В структуре долговых обязательств сумма бюджетных кредитов составляет 182 млн рублей или 4%-ную долю. Объем кредитов, полученных в банках и кредитных организациях, составил 4,318 млн рублей или 96% от суммы долга. С начала года на обслуживание долговых обязательства расходы составили до 1 марта 56,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января текущего года аукцион по привлечению кредитов на 5 млрд рублей объявила Удмуртии. В итоге средства республике «Сбербанком» будут предоставлены в форме возобновляемых пяти кредитных линий на 1 млрд рублей каждая. Начальная (максимальная) цена контракта составит 47,369 млн рублей. Средства привлекаются на 182 дня — около шести месяцев.

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