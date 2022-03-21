Манчестер, Великобритания, 21 марта, 2022, 22:35 — ИА Регнум. 22-летний испанский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Педро Порро, выступающий в текущем сезоне за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды, входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом 21 марта сообщило издание A Bola.

«Манчестер Сити»

В текущем сезоне Педро Порро принял участие в семнадцати турах португальской Примейры Лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также испанец получил шесть желтых карточек.

Педро Порро выступает за «Манчестер Сити» с 8 августа 2019 года после перехода из «Жироны» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.