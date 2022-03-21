Лос-Анджелес, США, 21 марта 2022, 22:32 — REGNUM Бен Стиллер ведёт переговоры по поводу участия в проекте театральной адаптации романа Стивена Кинга «Сияние». Об этом 21 марта сообщает портал Deadline.
Поставит спектакль бельгийский режиссёр Иво ван Хове, репетиции начнутся осенью 2022 года, а премьера состоится в Лондоне в 2023-м. Если Стиллер в итоге даст согласие на участие, то он исполнит роль Джека Торранса — отца Дэнни Торранса и главного антагониста «Сияния».
Напомним, Стивен Кинг опубликовал книгу «Сияние» в 1977 году. В 1980-м Стэнли Кубрик выпустил на экраны одноимённый фильм, в котором Джека Торранса сыграл Джек Николсон. Отметим, что самому Кингу картина не понравилась, тогда он заявил, что Кубрик не понимает, как нужно снимать фильмы ужасов.
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