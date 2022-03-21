Лос-Анджелес, США, 21 марта, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Бен Стиллер ведёт переговоры по поводу участия в проекте театральной адаптации романа Стивена Кинга «Сияние». Об этом 21 марта сообщает портал Deadline.

Скриншот видео на YouTube Бен Стиллер

Поставит спектакль бельгийский режиссёр Иво ван Хове, репетиции начнутся осенью 2022 года, а премьера состоится в Лондоне в 2023-м. Если Стиллер в итоге даст согласие на участие, то он исполнит роль Джека Торранса — отца Дэнни Торранса и главного антагониста «Сияния».

Напомним, Стивен Кинг опубликовал книгу «Сияние» в 1977 году. В 1980-м Стэнли Кубрик выпустил на экраны одноимённый фильм, в котором Джека Торранса сыграл Джек Николсон. Отметим, что самому Кингу картина не понравилась, тогда он заявил, что Кубрик не понимает, как нужно снимать фильмы ужасов.