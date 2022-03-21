Москва, , 22:27 — REGNUM Нацисты из состава группировки, удерживавшей Мариуполь, пытаются покидать город под видом мирных жителей, сообщил 21 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Полк Нацгвардии «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

Он уточнил, что такой приказ получен боевиками из Киева.

Начальник Центра указал, что «бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ».

Они покидают город в гражданской одежде и используя, в том числе, гуманитарные коридоры.

«Так, 20 марта 2022 года террористы батальона «Азов» убили родителей двоих несовершеннолетних детей и, прикрываясь этими же детьми, на машине, принадлежавшей семье, пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье, но были выявлены и оперативно задержаны российскими военнослужащими, а дети спасены, им оказывается необходимая помощь», — рассказал Мизинцев.

Напомним, ранее российское командование предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры для выхода из Мариуполя как мирных жителей, так и боевиков, включая наёмников, при условии сдачи ими оружия и боеприпасов.

В ответ вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила это предложение, заявив из Киева, что «Мариуполь будет держаться до конца».

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