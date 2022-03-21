Монтевидео, 21 марта, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Экс-президент Уругвая Хулио Мария Сангинетти заявил, что отмена 135 положений «Закона о срочном рассмотрении» приведет к кризису, подобному кризису в Аргентине. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Флаги Уругвая

Положения закона, отмена которых вынесена на референдум, в первую очередь относятся к вопросам безопасности. По мнению правительства, их использование помогло улучшить и ускорить работу полиции, в то время как оппозиция утверждает, что введение данных мер привело к росту злоупотребления со стороны властей.

Референдум по «Закону о срочном рассмотрении» пройдет в Уругвае 27 марта. На всенародное голосование будут вынесены 135 статей закона, введенного в 2020 году правительством Луиса Лакалье Поу. Закон предусматривает рассмотрение отдельных законодательных инициатив, представленных исполнительной властью, в срок до 100 дней, и сильно ограничивает возможности Верхней и Нижней Палат на отклонение или внесение правок.