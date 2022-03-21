Москва, , 22:17 — REGNUM 24-летний парагвайский центральный полузащитник ЦСКА Хесус Медина не намерен приостанавливать действие контракта с московским клубом, несмотря на ситуацию в мире. Об этом 21 марта сообщил агент футболиста Ренато Биттар.

ФК ЦСКА

«У обоих моих клиентов действующие контракты с российскими клубами, и они выполняют соглашения», — цитирует Биттара издание РИА Новости.

В текущем сезоне Хесус Медина принял участие в пяти матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Медина выступает за ЦСКА с 17 января 2022 года после перехода из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента.