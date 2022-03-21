Бергамо, Италия, , 22:12 — REGNUM 21 марта на официальном сайте «Аталанты» из Бергамо объявили о продлении контракта с 29-летним центральным защитником сборной Албании Бератом Джимсити. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Джимсти выступает за клуб из Бергамо с 18 января 2016 года после перехода из «Цюриха» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость албанского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Берат Джимсити принял участие в 33-х матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Албанский защитник получил пять желтых карточек.