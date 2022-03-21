Москва, 21 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Все злодеяния неонацистов, массово производившиеся в Мариуполе, будут расследованы, и виновных постигнет заслуженное наказание, заявил 21 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он отметил, что уже сейчас фиксируются все заявления жителей Мариуполя, которые смогли покинуть город.

«Уже 62 051 человек спасенных жителей Мариуполя, оказавшись в России в полной безопасности, открыто рассказывают о всех творимых националистами массовых бесчинствах и преступлениях, которые тщательно фиксируются. Все они будут детально расследованы, виновные найдены и, безусловно, понесут заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», — рассказал Мизинцев.

Напомним, уже сейчас известно, что нацисты воспрещали эвакуацию мирных жителей из опасных зон, используя их в качестве «живого щита».