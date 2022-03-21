Париж, , 22:39 — REGNUM Метеорологи антарктической исследовательской базы Конкордия зафиксировали 19 марта температуру, превышающую климатическую норму на 30 градусов. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

В Антарктиде Oceanbook.at

Температура на Антарктическом плато, зафиксированная в минувшие выходные, составила — 11,5 градусов Цельсия, в то время как нормальная температура для данной части света в этот сезон составляет — 43 градуса.

Исследователи считают, что данное повышение — случайное событие, но отмечают, что повторное повышение температуры до подобных значений можно будет рассматривать как указывание на глобальное потепление.

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